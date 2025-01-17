عمراني: “أحترم سليماني كثيرا وقام بمشاورتي قبل مغادرته”

ردّ مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني عن الإشاعات الكبيرة التي لاحقته بشأن قرار مغادرة المهاجم المخضرم إسلام سليماني صوب الدوري البلجيكي بنظام الإعارة.

وقال عبد القادر عمراني في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، قبل مواجهة نادي أبيدجان غداً السبت، بملعب 5 جويلية الأولمبي، ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا: “يجب أن يكون التحضيرا جيدا لمواجهة فرق إفريقية في مستوى الأهلي المصري. البرمجة أثرت علينا كثيرا، لم نكن نعلم أين نتدرب قبل 24 ساعة قبل المباراة، ظروف العمل كانت صعبة، رغم أن الادارة وفرت كل شيء”.

وأضاف عمراني: “بعضهم أوّل الكلام مع إسلام سليماني، الله يهديهم، لم يكن أي مشكل معه، وكان من الأفضل أن يتكلموا معه ويستفسروه عن علاقته معي. قبل أن يغادر تواصل معي، واستفسر عن الأمر، وسمحت له بالمغادرة، نحن نحترم بعضنا جيدا، حتى لو شاهدت أموراً ليست جيدة، كنت أتكلم معه شخصيا وبعيدا عن الأعين، بالنظر إلى احترامي الكبير لمشواره”.

وختم مدرب “السياربي” قائلاً: “أحترم قرار مغادرته، من جانبنا سنكمل مرحلة الذهاب ونتمنى أن تقدم استقدامات الميركاتو الشتوي الإضافة لنا”.