عمراني: “أفضل بداية موسم جديد على استئناف المنافسة”

كشف مدرب شباب قسنطينة، عبد القادر عمراني، سبب عودته لتدريب الفريق، كما عبر عن رأيه بخصوص استئناف المنافسة، من عدمها.

وصرح عمراني، لتلفزيون “النهار”، بخصوص عودته لتدريب الشباب: ” لمست إرادة ورغبة كبيرة في العمل لدى مجوج، ورجراج، من أجل تقديم الإضافة للفريق، وتحسين مستواه”.

وعن رأيه بخصوص استئناف المنافسة، قال مدب شباب قسنطينة : “نعمل حاليا على الجانب التنظيمي، أين أعددنا برامج خاص بالتحضيرات التي يجب أن تدوم على الأقل لشهرين”.

وتابع عبد القادر عمراني: “لكل ناد أهدافه الخاصة بخصوص استئناف المنافسة من عدمها، بالنسبة لي سيكون الأمر أفضل في حال عدم الاستئناف، وبالنسبة لي من الأفضل بداية موسم جديد”.