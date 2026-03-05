عمراني: “ارتكبنا أخطاء فردية كثيرة أمام اتحاد العاصمة”

أبدى مدرب شبيبة الساورة، عبد القادر عمراني، أسفه لاقصاء فريقه من منافسة كأس الجزائر، بعد هزيمتهم أمس الأربعاء، أمام مضيفهم اتحاد العاصمة.

وصرح عمراني، عقب هذه المباراة: “الكل يطمح لبلوغ نهائي الكأس، لكن هناك أندية لها تقاليدها في هذه المنافسة”.

كما أضاف: “كنا ندرك بأن مباراتنا لن تكون سهلة أمام اتحاد العاصمة، رغم ذلك كنا نطمح للفوز، إلا أننا ارتكبنا عدة أخطاء فردية في الدفاع ووسط الميدان، خلال المباراة”.

وتابع المدرب عبد القادر عمراني: “قرعة كأس الجزائر، كانت في صالح لاتحاد العاصمة، الذي يلعب في مدينته، وعلى أرضية ميدانه، وهذا يمنح أفضلية من الناحية النفسية للفريق المنافس”.