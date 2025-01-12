عمراني: “اقصاؤنا سببه الهزيمة التي تلقيناها داخل الديار”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، أسفه الشديد لاقصاء فريقه من رابطة أبطال إفريقيا، كاشفا في ذات الوقت أسباب هذا الإقصاء.

وصرح عمراني، اليوم الأحد، عقب هزيمتهم أمام أولاندو بيراتس بنتيجة (2-1): “اقصاؤنا اليوم سببه الهزيمة التي تلقيناها داخل الديار”.

كما أضاف: “كنت مدركا بأن هذه المباراة ستكون صعبة، والمنافس سيقدم أفضل ما لديه، ولاعبونا ارتكبوا أخطاءً كلفتنا هدفا في الشوط الأول”.

وأردف: “في هذا المستوى من المنافسة لا يجب تضييع مثل الفرص التي حظينا بها، كوننا في الشوط الأول كنا قادرين على تعديل النتيجة، ولو تمكنا من ذلك المباراة كانت ستأخذ مجرى آخر”.

وتابع عمراني: “ذخلنا الشوط الثاني بنية تعديل النتيجة، لكن تلقينا الهدف الثاني ما زاد من صعوبة من مأموريتنا، من جهتنا ضيعنا فرصتين وجها لوجه”.

وأضاف: “أنا أتأسف للتحكيم الذي تغاضى عن العديد من الأخطاء التي ارتكبها المنافس، ما يجعلني أقول بأنه أثر على معنويات لاعبينا”.

زختم عبد القادر عمراني، تصريحاته قائلا: “لا زالت تنتظرنا مباراة أخرى، ويجب علينا الفوز بها لانهاء هذه المرحلة بتسع نقاط”.