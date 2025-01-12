عمراني: “اقصائنا سببه الهزيمة التي تلقيناها داخل الديار”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، أسفه الشديد لاقصاء فريقه من رابطة أبطال إفريقيا، كاشفا في ذات الوقت أسباب هذا الإقصاء.

وصرح عمراني، اليوم الأحد، عقب هزيمتهم أمام أولاندو بيراتس بنتيجة (2-1): “اقصائنا اليوم سببه الهزيمة التي تلقيناها داخل الديار”.

كما أضاف: “كمت مدرك بأن هذه المبارة ستكون صعبة، والمنافس سيقدم أفضل ما لديه، ولاعبينا ارتكبو أخطاء كلفتنا هدف في الشوط الاول”.

وأردف: “في هذا المستوى من المنافسة لا يجب تضييع مثل الفرص التي حضينا بها، كوننا في الشوط الأول كنا قادرين على تعديل النتيجة، ولو تمكنا من ذلك المباراة كانت ستأخذ مجرى آخر”.

وتابع عمراني: “ذخلنا الشوط الثاني بنية تعديل النتيجة، لكن تلقينا الهدف الثاني ما زاد من صعوبة من مأموريتنا، كم جهتنا ضيعنا فرصتين وجها لوجه”.

وأضاف: “أنا أتأسف للتحكيم الذي تغاضى عن العديد من الأخطاء التي ارتكبها المنافس، ما يجعلني أقول بأنه أثر على معنويات لاعبينا”.

زختم عبد القادر عمراني، تصريحاته قائلا: “لازالت تنتظرنا مباراة أخرى، ويجب علينا الفوز بها لانهاء هذه المرحلة بتسعة نقاط”.