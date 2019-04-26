عمراني: “التأهل لنهائي الكأس يمنحنا دافعا معنويا في البطولة”

الرياضة
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عمراني: “التأهل لنهائي الكأس يمنحنا دافعا معنويا في البطولة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، أن التأهل الذي حققه فريقه لنهائي كأس الجمهورية، سيمنحهم دافعا معنويا في البطولة.

وصرح عمراني، للإذاعة الوطنية: “بلوغ نهائي كأس الجمهورية، تم بفضل مجهودات الجميع، وجاء بعد مباريات مصيرية لعبها فريقنا في البطولة”.

وأضاف: “لم أكن أملك الكثير من الحلول أمام شباب قسنطينة، خاصة في وسط الميدان، لكن بفضل مجهودات اللاعبين تمكنا من تحقيق الأهم”.

وتابع: “التأهل لنهائي الكأس، يمنحنا دافعا معنويا في باقي مشوارنا في البطولة، أين يبقى هدفنا الأول هو تحقيق البقاء وإنقاذ الفريق”.


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