عمراني: “الحظوظ  في النهائي متساوية والأمر سيحسم فوق الميدان”

إعتبر عبد القادر عمراني، مدرب شباب بلوزداد، أنّ حظوظ فريقه والمنافس شبيبة بجاية، متساوية في نهائي كأس الجمهورية.

وصرح عمراني، للإذاعة الوطنية: “لا يوجد فريق مرشح في نهائي كأس الجمهورية، الحظوظ متساوية بين منشطي النهائي، والأمر سيحسم فوق الميدان”.

وأضاف مدرب الشباب: “شبيبة بجاية، يملك تعداد جيد ومجموعة متكاملة، بلوغهم هذا الدور دليل على الإمكانيات التي يملكها هذا الفريق”.

وختم عبد القادر عمراني: “بما أننا بلغنا النهائي، فمن الطبيعي أن يكون إحراز الكأس هو هدفنا، على لاعبينا استغلال هذه الفرصة التي ربما لن تتاح لهم مرة أخرى”.