عمراني: “الحظوظ  في النهائي متساوية والأمر سيحسم فوق الميدان”

الرياضة
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عمراني: “الحظوظ  في النهائي متساوية والأمر سيحسم فوق الميدان”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر عبد القادر عمراني، مدرب شباب بلوزداد، أنّ حظوظ فريقه والمنافس شبيبة بجاية، متساوية في نهائي كأس الجمهورية.

وصرح عمراني، للإذاعة الوطنية: “لا يوجد فريق مرشح في نهائي كأس الجمهورية، الحظوظ متساوية بين منشطي النهائي، والأمر سيحسم فوق الميدان”.

وأضاف مدرب الشباب: “شبيبة بجاية، يملك تعداد جيد ومجموعة متكاملة، بلوغهم هذا الدور دليل على الإمكانيات التي يملكها هذا الفريق”.

وختم عبد القادر عمراني: “بما أننا بلغنا النهائي، فمن الطبيعي أن يكون إحراز الكأس هو هدفنا، على لاعبينا استغلال هذه الفرصة التي ربما لن تتاح لهم مرة أخرى”.


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