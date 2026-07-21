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الرياضة

عمراني: “الفريق بحاجة إلى تدعيمات جديدة من أجل اكتمال التعداد”

بقلم كريم تيغرمت
عمراني: “الفريق بحاجة إلى تدعيمات جديدة من أجل اكتمال التعداد”
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كشف مدرب أولمبيك أٌقبو، عبد القادر عمراني، سعي إدارة الفريق للقيام بتدعيمات جديدة، في الصيف الجاري، من أجل اكتمال المجموعة.

وقال عمراني، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “نحن بحاجة لخدمات أربعة لاعبين جدد، من أجل اكتمال المجموعة، والمسؤول عن الانتدابات يبذل مجهودات كبيرة من أجل ذلك”.

كما أضاف: “سعينا لانتداب لاعبين افريقيين، لكن الفحوصات الطبية أظهرت معاناتهما من اصابة، ما جعلنا نستغني عنهم”.

وتابع عبد القادر عمراني: “أتمنى التحاق اللاعبين الجدد، بالمجموعة قبل انطلاق التربص المقبل بتونس، من أجل العمل بكامل التعداد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/6E9DA
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