عمراني: “الفريق بحاجة إلى تدعيمات جديدة من أجل اكتمال التعداد”

كشف مدرب أولمبيك أٌقبو، عبد القادر عمراني، سعي إدارة الفريق للقيام بتدعيمات جديدة، في الصيف الجاري، من أجل اكتمال المجموعة.

وقال عمراني، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “نحن بحاجة لخدمات أربعة لاعبين جدد، من أجل اكتمال المجموعة، والمسؤول عن الانتدابات يبذل مجهودات كبيرة من أجل ذلك”.

كما أضاف: “سعينا لانتداب لاعبين افريقيين، لكن الفحوصات الطبية أظهرت معاناتهما من اصابة، ما جعلنا نستغني عنهم”.

وتابع عبد القادر عمراني: “أتمنى التحاق اللاعبين الجدد، بالمجموعة قبل انطلاق التربص المقبل بتونس، من أجل العمل بكامل التعداد”.