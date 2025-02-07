عمراني: “الفريق كان ميّتاً تقريبا ومُنهار بدنيا”

أبدى مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، أسفه الكبير للإقصاء المرّ من منافسة كأس الجزائر أمام اتحاد الحراش.

وكشف عبد القادر عمراني، خلال الندوة الصحفية، عقب المباراة، عن الأسباب وراء الإقصاء: “قبل الحديث عن الإقصاء، أؤكد أن الفريق كان تقريبا ميتاً، ويعاني من مشاكل عديدة منها الإصابات. وهناك لاعبون بعيدون جدا عن المنافسة، يعني من الصعب جدا أن تحقق إنجازات في ظرف قصير”.

وأضاف عمراني: “مباراة اتحاد الحراش كانت فارقة، عكس مباريات البطولة، اليوم، أظن أن اللاعبين لم يستطيعوا رد الاعتبار لأنفسهم. سنعمل ما في وسعنا من أجل تصحيح الأخطاء، سواء كانت الدفاعية، أو وسط الميدان أو حتى على الأجنحة”.

وختم ابن مدينة تلمسان “بعض اللاعبين قدموا ما عليهم في الشوط الأول. لكن شاهدنا تدهوراً في الشوط الثاني، ما يؤكد أن بدنيا اعض اللاعبين منهارون”.

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