عمراني: “الفضل يعود للاعبينا على المرتبة التي نحتلها في ترتيب البطولة”

أرجع مدرب شبيبة الساورة، عبد القادر عمراني، الفضل للاعبيه، في فوزهم الأخير أمس الخميسن على ترجي مستغانم، والمرتبة التي يتواجدون عليها في ترتيب البطولة.

وصرح عمراني، عقب فوزهم برباعية، على ترجي مستغانم، ضمن الجولة الـ28 من البطولة: “حضرنا للمباراة بجدية كبيرة، وأتأسف لوضعية فريق ترجي مستغانم الذي أعرفه جيدا”.

كما أضاف: “دخلنا المباراة بعزيمة كبيرة لتحقيق الفوز، وتقدمنا بثلاثية في الشوط الأول، سمح لنا بانهاء المباراة بأريحية”.

وتابع عبد القادر عمراني: “لاعبينا مشكورين على المجهودات التي بذلوها، والفضل يعود لهم على المرتبة التي نتواجد فيها اليوم في ترتيب البطولة”.