عمراني: “الفوز على تونغيت يعيد الثقة للفريق ويحفزنا لما هو قادم”

ثمن مدرب مولودية الجزائر، عبد القادر عمراني فوز فريقه أمام تونغيت السنغالي، ضمن دور المجموعات من رابطة الأبطال.

وصرح عمراني، في هذا الخصوص: ” مررنا بوقت عصيب بعد التعادل ضد الترجي التونسي، ثم الخسارة أمام شبيبة القبائل”.

وأضاف: “على الصعيد الذهني ، لن أخفي أنه كان صعبًا عليّ وعلى اللاعبين، كان لا بد من استعادة ثقة اللاعبين وتحفيزهم مرة أخرى”.

وتابع مدرب العميد: “أعتقد أن هذا الفوز في السنغال سيسمح لنا بالاستعداد بشكل جيد للمواعيد النهائية القادمة”.

وأردف: “بالتأكيد هذا الفوز على تيونغيث مهم للغاية بالنسبة لنا لأنه يعطينا دفعة نحو التأهل إلى ربع نهائي هذه المسابقة”.

وختم عبد القادر عمراني: “تبقى لنا ثلاث مباريات، منها مبارتين داخل الديار، سنسعى لجمع أكبر عدد من النقاط لضمان تأشيرة التأهل”