عمراني :”الفوز على لياسما للإقتراب من اللقب”

أكد مدرب شباب قسنطينة، عبد القادر عمراني بأنه يُجهز ويُحفز أشباله للعودة بقوة للمُنافسة الرسمية بعد أسبوعين من التوقف الإجباري.

وصرح لتلفزيون “النهار” قائلا :”المواجهة القادمة أمام إتحاد العاصمة حاسمة بالنسبة لنا، والحصول على النقاط الثلاث لامفر منه بالنسبة لنا”.

وواصل :”إن أردنا الحصول على لقب الدوري نهاية الموسم فإن فرض منطقنا أمام لياسما ضروري، ونحن نعمل من لتحقيق ذلك”.

وأشار سفيان خذير لاعب “السياسي” بأن الجميع واع بحجم المسؤولية المُلقاة على زملائه من أجل إسعاد “السنافر” والإقتراب من التتويج.