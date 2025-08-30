عمراني: “الفوز في أول جولتين لا يعني أننا في الطريق الصحيح”

حذّر المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق مستقبل الرويسات، عبد القادر عمراني، لاعبيه من مغبة الوقوع في فخ الغرور، بعد البداية القوية المحققة في النسخة الجديدة للبطولة المحترفة.

وحقق الوافد الجديد على حظيرة الكبار، أمس الجمعة، فوزا صعبا أمام الضيف مولودية البيض. ضمن الجولة الثانية، بعد الفوز الرائع المحقق في جولة الافتتاح أمام المضيف شبيبة الساورة.

وعن البداية القوية، رد عمراني، في ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة: “نحن في البداية فقط، وما هما إلا لقاءين فقط، وهذا لا يعني أننا في الطريق الصحيح”.

قبل أن يوضح مدرب الرويسات، أن الفضل في الفوز المحقق داخل الديار، أمام مولودية البيض. بهدف من دون رد، يعود إلى اللاعبين.

ليستدرك قائلا: “عشنا أسبوعا صعبا ومشاكل كثيرة بشكل خاص مالية.. بعض اللاعبين حتى لا أقول الكل، افتقدوا للتركيز وكنت متخوفا، لأن الحديث كان كله طيلة الأسبوع عن المشاكل المالية”.