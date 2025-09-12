عمراني :”اللاعبون قدموا مباراة رجولية في أرضية ميدان كارثية”

عبّر مدرب مستقبل الرويسات عبد القادر عمراني عن رضاه التام بالمردود الذي قدمه لاعبوه خلال مواجهة ترجي مستغانم، والتي انتهت بالتعادل، معتبرا أن النقطة المحققة خارج الديار ثمينة للغاية في هذا الظرف.

وقال عمراني خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: “المقابلة كانت صعبة خاصة بعد الهزيمة الماضية أمام شباب قسنطينة، لم يكن أمامنا خيار سوى تحقيق نتيجة إيجابية”

ولم يخفِ المدرب امتعاضه من الحالة السيئة لأرضية ميدان ملعب مستغانم، حيث صرّح: “أرضية الميدان كارثية بمعنى الكلمة، ومن غير المفهوم أن تُلعب مباريات في مثل هذه الظروف. لقد اضطررنا للجوء إلى الكرات الطويلة أغلب فترات اللقاء”

ورغم الظروف الصعبة، ثمّن عمراني الأداء الرجولي للاعبيه، قائلا: “اللاعبون قدموا مباراة رجولية رغم الإصابات العديدة، بما فيهم القائد مرزوقي. أعتقد أن هذه النقطة كافية لإعادة ترتيب الأوراق وتحضير المجموعة لما هو قادم”.