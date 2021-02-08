عمراني: “المولودية لا تُرفض وبقائي في الفريق مرتبط بالنتائج”

أبدى المدرب عبد القادر عمراني سعادته بتولي تدريب فريق مولودية الجزائر، كما أوضح سبب إمضائه على عقد قصير المدى.

وصرح عمراني، للموقع الرسمي للعميد: “لم أكن أتوقع تولي تدريب المولودية في هذه الفترة، حيث كنت أملك عروضا من خارج الوطن، لكن القدر حملني إلى مولودية الجزائر”.

وأضاف: “الاتصالات مع الإدارة انطلقت يوم الجمعة الماضي، ولا أظن أن هناك أي لاعب أو مدرب يرفض فريق بحجم مولودية الجزائر”.

وتابع عمراني: “تدريب المولودية شرف بالنسبة لي، وتحد في نفس الوقت، وأمضيت على عقد معنوي بالدرجة الأولى، إلى غاية نهاية الموسم، وبقائي مرتبط بالنتائج”.