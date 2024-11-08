عمراني: “الوضع الحالي لشباب بلوزداد عائد لعدة أسباب”

اعتبر المدرب الحالي لشباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، بأن سبب البداية المخيبة للفريق هذا الموسم، تعود لعدة أسباب مختلفة.

وصرح عمراني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الشباب عانى بداية هذا الموسم لأسباب عديدة ومختلفة”.

كما أضاف: “من بين هذه الأسباب، التحضيرات الصيفية التي تعتبر جد مهمة، بالإضافة للجانب النفسي الذي لديه تأثير كبير على مردود اللاعبين، ومشكل الاصابات”.

وتابع عبد القادر عمراني: “استفدنا من فترة التوقف التي كانت جد مفيدة لنا، من أجل وضع اللاعبين في أفضل جاهزية”.