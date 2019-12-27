عمراني :”بالتوفيق للسياربي ورفضت العروض التي وصلتني”

أوضح عبد القادر عمراني، بأنه غادر نادي شباب بلوزداد، مُقتنعا بإستحالة مُواصلة العمل نظرا للضغوطات الكبيرة التي عانى منها مؤخرا.

وصرّح التقني المُخضرم للقناة الإذاعية الأولى :”بالتوفيق للسياربي في باقي المشوار، والطلاق بيننا تم بالتراضي”.

وواصل :”لقد تركت مكاني نظيفا، ولم يكن لي أي مُشكل مع أي طرف كان”.

وأوضح :”لقد وصلتني الكثير من العروض، وأشكر جميع المُهتمين بخدماتي، ولكني لا أنوي العمل في الجزائر خلال الأشهر القادمة”.

يُشار بأن عمراني، ترك سفينة أبناء العقيبة في صدارة ترتيب المُحترف الأول بصفة مُؤقتة، في إنتظار تسوية الرُزنامة.