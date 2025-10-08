عمراني: “بلغت الأمور حدها في مستقبل الرويسات باضراب اللاعبين عن التدريبات”
بقلم كريم تيغرمت
دق مدرب فريق مستقبل الرويسات، عبد القادر عمراني، ناقوس الخطر، بعد إضراب لاعبي الفريق عن التدريبات.
وصرّح المدرب عمراني، في ندوة صحفية: “منحت اللاعبين ثلاثة أيام راحة، بعد مباراتنا ضد شباب بلوزداد، ويوم الاستئناف لم يحضروا”.
كما أضاف: “بلغت الأمور حدّها، باضراب اللاعبين، وبعد هذا الإضراب الأمور لن تبقى على حالها في الفريق مثلما كانت عليه في البداية”.
وتابع عبد القادر عمراني: “سبق لي أن عشت مثل هذا الوضع في أندية أخرى، لذا أقول بأنه سيكون من الصعب التحكم في الفريق مستقبلا، وهذا ما لم أكن أتمناه”.
