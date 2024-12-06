عمراني: “تحضيراتنا في أبيدجان تسير في ظروف جيدة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عن الظروف التي يتواجد عليها فريقه في العاصمة الإفوارية أبيدجان، قبل مباراتهم المقبلة أمام فريق ستاد أبيدجان.
وصرح عمراني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “رحلتنا إلى أبيدجان، جرت في ظروف جيدة، وبعد وصولنا أجرينا حصة تدريبية، وكل الظروف تسير على ما يرام”.
كما أضاف بخصوص تعداد الفريق: “اللاعبين يتواجدون في معنويات جيدة بعد فوزنا الأخير أمام الشلف، لذا أنا متفائل في قدرتنا على تحقيق نتيجة ايجابية”.
وتابع عبد القادر عمراني: “عزي قد يغيب عن المباراة بداعي الاصابة، لكن بقية التعداد كله في أتم الجاهزية، وعلى كل منهم أن يكون في أتم استعداد لتقديم المساعدة اللازمة للفريق”.
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