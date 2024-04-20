عمراني: “تمنيت حضور الأنصار في مباراة الكأس لكن قرار الفاف حكيم”

علّق مدرب شباب قسنطينة، عبد القادر عمراني، عن قرار الفاف بخوض مباراة نصف النهائي بدون جمهور، مبديا أسفه على ذلك، رغم اعتباره بأن القرار حكيم.

وصرّح عمراني، للإذاعة الوطنية: “مباراة كرة القدم هي فرجة قبل كل شيء وكنا نتمنى تواجد الأنصار في مباراة نصف النهائي، لكن أعتبر قرار “الفاف” قرارا حكيما”.

كما أضاف: “أتمنى أن تعود الأمور إلى مجاريها بين أنصار الفريقين في القريب العاجل، وهذا لمصلحة الجميع بما فيها كرة القدم الجزائرية”.

يذكر أن شباب قسنطينة، سيواجه مولودية الجزائر، يوم 23 أفريل المقبل بملعب “ميلود هدفي”، برسم الدور النصف النهائي لكأس الجزائر.