عمراني: “تنتظرنا مباراة جد صعبة أمام أورلاندو بيراتس”

اعترف مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، بصعوبة المباراة المقبلة التي تنتظر فريقه، في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي.

وصرح عمراني، في هذا الخصوصو، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “أورلاندو بيراتس، فريق جد محترم وقوي، يلعب كرة حديثة، ويتصدر حالية بطولتهم المحلية”.

كما أضاف مدرب الشباب: “المباراة ستكون صعبة جدا علينا، لكن بعد فوزنا الأخير، أتمنى أن تكون الثقة عادة للاعبين”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، بالضيف أورلاندو بيراتس، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل، تدخل ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.