عمراني: “جاهزون لمواجهة وفاق سطيف وندعو الأنصار للوقوف إلى جانبنا”

أكد مدرب مستقبل الرويسات، عبد القادر عمراني، جاهزية فريقه لمواجهة وفاق سطيف، في المباراة المقررة غدًا الخميس، على أرضية ملعب 18 فيفري بالرويسات، بداية من الساعة الثامنة مساءً.

وفي تصريح أدلى به عقب الحصة التدريبية الأخيرةاليوم، قال عمراني: “الأمر المهم هو الحديث عن التحضيرات التي جرت في أجواء رائعة وبتركيز كبير. من الناحية المعنوية، نحن في وضع جيد”.

وأضاف: “في كرة القدم، لا توجد مباراة سهلة أو صعبة. سواء داخل الديار أو خارجها، الهدف يبقى دائمًا هو تحقيق النقاط الثلاث”.

وتابع قائلاً: “لا يزال أمامنا عمل كبير على جميع المستويات، بدنيًا، نفسيًا، وتكتيكيًا. نحن نعاني من بعض الغيابات المؤثرة. خاصة بين اللاعبين الأساسيين، مثل باكايوكو تليلي، بلعريبي الذي خضع لفحوصات. ومرزوقي الذي تعرّض لإصابة في المباراة الأخيرة”.

وختم عمراني تصريحه بدعوة جماهير الفريق إلى دعم اللاعبين في هذه المرحلة الهامة من الموسم، قائلاً: “ثقتي كبيرة في المجموعة التي ستخوض مباراة وفاق سطيف، ونطلب من أنصار الفريق الوقوف إلى جانبنا، لأننا نحتاج إليهم في بداية البطولة”.