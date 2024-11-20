عمراني :”حققنا فوزا مستحقا أمام المولودية وسنؤكد في التحديات القادمة”

أبدى مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني سعادته الكبير لقيادة لاعبيه للفوز بنقاط الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر.

وقال عبد القادر عمراني في تصريح له للصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد عقب المباراة “أشكر الأنصار على المساندة، وكان واجب علينا الفوز و تحقيق نتيجة ايجابية للخروج من الوضعية الصعبة، المباراة كانت صعبة و قوة الفريق كانت من الجانب المعنوي”.

كما أضاف مدرب السياربي “البداية كانت صعبة، و ضيعنا عدد من الكرات في الشوط الأول، قبل أن نعود في الشوط الثاني و نفوز بالمباراة”.

وأبدى عمراني إعجابه الكبير للهدف الجميل الذي سجله بن غيث “هدف بن غيث لم أكن أنتظره،كما أن المكسب الكبير في المباراة هو حارسنا المرمى، الذي رفع مستوى فريقنا بفضل خبرته”.

كما ختم “سنعمل على النقاط الايجابية التي قمنا بها، مثل هدف بن غيث، لهذا سنواصل التأكيد و التركيز على نقاط قوتنا”.