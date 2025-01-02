عمراني: “خياراتي تصب في مصلحة الفريق وسليماني قادر على تقديم الإضافة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عن خياراته الفنية، كما أكد عودة المياه إلى مجاريها مع نجم الفريق اسلام سليماني.
وصرح عمراني، في ندوته الصحفية، اليوم الخميس: “كمدرب احترم جميع اللاعبين في الفريق، سواء سليماني، أو البقية”.
كما أضاف: “كمدرب أقوم بخيارات معنية لمصلحة الفريق، ربما لا تعجب البعض، وتحدثت مع سليماني مؤخرا والأمور عادت إلى نصابها”.
وتابع مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني: “اسلام سليماني، غني عن التعريف، وهو قادر على تقديم الكثير للفريق، بالنظر لخبرته، وتجربته”.
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