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الرياضة

عمراني: “خياراتي تصب في مصلحة الفريق وسليماني قادر على تقديم الإضافة”

بقلم كريم تيغرمت
عمراني: “خياراتي تصب في مصلحة الفريق وسليماني قادر على تقديم الإضافة”
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تحدث مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عن خياراته الفنية، كما أكد عودة المياه إلى مجاريها مع نجم الفريق اسلام سليماني.

وصرح عمراني، في ندوته الصحفية، اليوم الخميس: “كمدرب احترم جميع اللاعبين في الفريق، سواء سليماني، أو البقية”.

كما أضاف: “كمدرب أقوم بخيارات معنية لمصلحة الفريق، ربما لا تعجب البعض، وتحدثت مع سليماني مؤخرا والأمور عادت إلى نصابها”.

وتابع مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني: “اسلام سليماني، غني عن التعريف، وهو قادر على تقديم الكثير للفريق، بالنظر لخبرته، وتجربته”.

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