عمراني: ” دفعنا ثمن تضييع الفرص أمام عين مليلة وسنتدارك أمام بارادو”

أكد مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني، أنّ فريقه دفع ثمن تضييع الفرص السهلة أمام جمعية عين مليلة في الجولة الماضية.

وتحدث عمراني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة عن المواجهة التي تنتظر فريقه أمام نادي بارادو في إطار الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس قائلا:

“التعادل أمام جمعية عين مليلة كان قاسيا، لأننا كنا قادرين على العودة بالنقاط الثلاثة بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي أتيحت لنا، لندفع الثمن غاليا في نهاية المباراة”.

وأضاف: “للأسف المهاجم عطية وبالنظر إلى صغر سنه أضاع العديد من الفرص، وسنحاول العمل كثيرا من الناحية الهجومية مستقبلا من أجل تفادي الوقوع في نفس الأخطاء”.

وإختتم حديثه قائلا:”سنلعب مباراة صعبة أمام فريق بارادو الذي يطبق كرة جميلة، وقد أعجبني كثيرا آدائه أمام مولودية الجزالئر في الجولة الماضية، ونحن بدورنا سندخل هذه المباراة بنية الفوز وتحقيق النقاط الثلاث”.