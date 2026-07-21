عمراني: “راض عن حجم العمل المنجز في أول تربصين للفريق”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب أولمبيك أقبو، عبد القادر عمراني، رضاه التام عن العمل المنجز في أول تربصين للفريق، استعدادا للموسم الكروي الجديد.
وصرح عمراني، في حوار للصفحة الرسمية للفريق: “أنا راض عن حجم العمل الذي أنجزناه إلى حد الآن في تربصي العاصمة، وتلمسان”.
كما أضاف: “اللاعبين قاموا بمجهودات جد كبيرة، في فترة التحضيرات البدنية، رغم الظروف المناخية الجد حارة”.
وتابع عبد القادر عمراني: “تعداد الفريق خضع لعمل جد مكثف، والأمر الايجابي أنه لم نسجل أي اصابات لدى اللاعبين، وهذا ما أسعدني”.
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