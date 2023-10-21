عمراني :”رفضت عدد من العروض وإخترت شباب قسنطينة”

أكد الوافد الجديد على العارضة الفنية لفريق شباب قسنطينة عبد القادر عمراني جاهزيته لقيادة لاعبيه للعب الأدوار الأولى الموسم الحالي.

وقال عبد القادر عمراني خلال الندوة الصحفية اليوم رفقة الرئيس طارق عرامة “لست غريبا عن شباب قسنطينة، ومسؤولتي كبيرة، كثافة الإعلاميين دليل على حجم الفريق القسنطيني”.

وأضاف عبد القادر عمراني ” أشكر الجميع على الثقة، لا يوجد أي سبب لرفضي شباب قسنطنية، رغم وجود العروض”.

كما ختم المدرب السابق لوفاق سطيف “حاليا لا توجد وإنما المدربين أصبحوا يتعاقدون مع الفرق على شروط و الأهداف، الهدف هو اللعب على الأدوار الأولى”.

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