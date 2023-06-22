عمراني :”سعيد بالتتويج وأهدي اللقب للأنصار والعائلة”

أبدى مدرب أولمبي الشلف عبد القادر عمراني سعادته الكبيرة اثر قيادة فريقه أولمبي الشلف للتتويج بكأس الجمهورية على حساب شباب بلوزداد.

وقال عبد القادر عمراني في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة النهائية “المقابلة كانت صعبة، إرادة اللاعبين، اللاعبون عرفوا كيفية العودة في النتيجة”.

كما أضاف عمراني “الإرادة هي من منحت اللاعبين في العودة بالنتيجة و الفوز للاعبين”.

وختم عمراني “أهدي الإنجاز إلى الأنصار، و الفريق و عائلتي”.

وكان المدرب المخضرم قد فاز بكأس جديدة في مشواره التاريخي، وهو الذي بالكأس رفقة وداد تلمسان عام 1998، ثم مع أولمبي الشلف عام 2005، ومولودية بجاية عام 2015.

كما توج بلقب الكأس رفقة شباب بلوزداد عام 2019 والاخير مع أولمبي الشلف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti