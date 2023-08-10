عمراني :”سنتربص خارج الوطن بعد اختتام تربص العاصمة”

أبدى مدرب وفاق سطيف عبد القادر عمراني رضاه التام للتسيير الاحترافي التي يقوم به المسؤولين عن شركة سونلغاز.

وقال عبد القادر عمراني في تصريح له للموقع الرسمي، اليوم الخميس “كانت لدي الفرصة لملاقاة مدير مجمع سونلغاز، الذي أقنعني، بالمشروع و حضرت الندوة التي عقدها، مشروع أبهر العديد”.

كما أضاف عبد القادر عمراني “أردت أن أكون فردا من المشروع، أشكر كثيرا المسؤول عن مجمع سونلغاز، على وضعه الثقة في نفسي، أتمنى آن أكون عند حسن ضمن الأنصار و المحبين”.

وختم عمراني حديثه عن تربص الكتيبة السطايفية بالعاصمة “الظروف ستكون جيدة حتما بتربص عين البنيان، 90 بالمائة تم تغيير التشكيلة، هناك تربص آخر خارج الوطن”.

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