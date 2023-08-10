عمراني :”سنتعاقد مع لاعبين من الجزائر وخارج الوطن”

كشف مدرب وفاق سطيف عبد القادر عمراني عن الخطوات الجديدة التي سيقوم بها رفقة المسؤولين عن شركة سونلغاز.

وقال عبد القادر عمراني في تصريح اليوم الخميس للموقع الرسمي “”هناك لاعبون جدد، لم نغلق قائمة الانتدابات، أنا مدرب طموح وهناك لاعبين سيلتحقون بنا سواء أجانب أو جزائريين و لاعبين من خارج الوطن، التنظيم جيّد، قواسمية وراء كل كبيرة وصغيرة”.

كما أضاف مدرب النسر السطايفي “هناك لاعبون فضلوا تغيير الأجواء رغم إصراري على الاحتفاظ بهم مثل ثابتي وحشود، قناوي و بولحية، كانت لدي الفرصة للتكلم معهم، و وحتى بوحلفاية غادر بمحض إرادته”

وختم عمراني “سنحتفظ بعدد من اللاعبين شباب، من الفريق من أجل إعطاء فرصة أكبر لأبناءه”.

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