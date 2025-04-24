عمراني: “سنخوض مباراة صعبة أمام أقبو ولا خيار لنا غير الفوز”

اعتبر مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، بأن مباراتهم المقبلة، أمام اولمبيك أقبو، جد مهمة، ولا هيار أمام فريقه غير الفوز بها.

وصرح عمراني، في عذا الخصوص: “المباراة التي ستجمعنا بأولمبيك أقبو، صعبة على الفريقين، ويمكن اعتبارها بأنها بستة نقاط”.

كما أضاف: “الموسم لم ينتهي بعد، وهذه المباراة لن تحدد مصير فريقنا، لكنها جد مهمة بالنسبة لنا، خاصة بعد هزيمتنا الأخيرة”.

وتابع عبد القادر عمراني: “لا خيار أمامنا حاليا غير الفوز بكل مبارياتنا المبتقية داخل الديار، لنتمكن من ضمان البقاء في أقرب وقت”.