عمراني: “سنخوض مباراة صعبة ومصيرية أمام أولمبي المدية”

اعتبر مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، بأن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بأولمبي المدية، صعبة ومصيرية بالنسبة لفريقه.

وصرح عمراني، لتلفزيون “النهار”: “المباراة المقبلة التي ستجمعنا بفريق أولمبي المدية أقول بأنها صعبة ومصيرية بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “منافسنا انهزم في مباراته الماضية، وسيعمل على التدارك بتنقله إلى وهران، لذا علينا التعامل بحذر شديد”.

وتابع عبد القادر عمراني: “حاولنا خلال تحضيراتنا، تصحيح بعض الأخطاء، وعلينا بذل جهد كبير، والاتحاد فيما بيننا في هذه المباراة”.