عمراني: “سنخوض مباراة صعبة ومصيرية أمام أولمبي المدية”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، بأن المباراة المقبلة التي ستجمعهم بأولمبي المدية، صعبة ومصيرية بالنسبة لفريقه.
وصرح عمراني، لتلفزيون “النهار”: “المباراة المقبلة التي ستجمعنا بفريق أولمبي المدية أقول بأنها صعبة ومصيرية بالنسبة لنا”.
كما أضاف: “منافسنا انهزم في مباراته الماضية، وسيعمل على التدارك بتنقله إلى وهران، لذا علينا التعامل بحذر شديد”.
وتابع عبد القادر عمراني: “حاولنا خلال تحضيراتنا، تصحيح بعض الأخطاء، وعلينا بذل جهد كبير، والاتحاد فيما بيننا في هذه المباراة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/DxOYq