عمراني: “سنعمل المستحيل لانهاء الموسم في أفضل الظروف”

تحدث مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، عن الوضعية الحالية لفريقه، قبل آخر مبارتين من البطولة المحترفة، بما فيها مباراتهم المقبلة ضد شباب بلوزداد.

وصرح عمراني، في هذا الخصوص: “من الناحية المعنوية، زال عنا ضغط المباريات نوعا ما، مقارنة بالوضعية الصعبة التي كنا فيها”.

كما أضاف مدرب الحمراوة: “الحمد لله أن الفريق تمكن من ضمان بقائه قبل مبارتين عن نهاية الموسم الجاري”.

وتابع عبد القادر عمراني: “سنعمل المستحيل لانهاء الموسم الجاري في أحسن الظروف، رغم أن قوة كل فريق معروفة”.

وجاءت هذه التصريحات من المدرب عبد القادر عمراني، قبل المباراة التي ستجمعهم غدا الثلاثاء، بالضيف شباب بلوزداد، برسم الجولة الـ29 من البطولة المحترفة.