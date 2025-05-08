عمراني: “سنكافح حتى نهاية الموسم لضمان البقاء”

تحدث مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، عن التحضيرات التي يجريها فيرقه لمباراتهم المقبلة ضد اتحاد خنشلة، مؤكدا عزمهم على المكافحة حتى نهاية الموسم لضان البقاء.

وصرح عمراني، في هذا الخصوص: “خضنا في أسبوعين مبارتين تحضيريتين، واحد بملعبنا، والأخرة خارج الديار”.

كما أضاف: “نحاول ابقاء اللاعبين في كامل تركيزهم، مع منح وقت لعب للاعبين العائدين من اصابة، في هذه المباريات التحضيرية”

وأردف: “استفدنا من ناحية العمل خلال هذه الفترة، باجرائنا عدة حصص تدربية لابقاء كل المجموعة في نفس المستوى”.

وتابع عبد القادر عمراني: “نحن نلعب على البقاء، مثل منافسنا المقبل اتحاد خنشلة، وبالنسبة لنا من المؤكد بأننا سنكافح حتى نهاية الموسم”.