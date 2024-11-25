عمراني: “سنلعب “الشامبينز ليغ” مباراة بمباراة والبداية مهمة”

شدد المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، على ضرورة التعامل بحذر مع لقاءات دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وسيكون غدا الثلاثاء، الشباب على موعد مع استقبال أورلاندو بيراتس، الجنوب إفريقي، بملعب 5 جويلية، في افتتاح دور المجموعات.

وقال عمراني، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية: “كل مباراة تحدٍ بالنسبة لنا، وفي رابطة الأبطال سنسير لقاء بلقاء. وهذا أهم شيء، ويبقى اللقاء الأول مهما للغاية”.

وفي المقابل، أوضح مدرب الشباب، بأن لاعبيه يملكون الخبرة اللازمة قاريا. وأضاف: “هناك لاعبين شاركوا في آخر 4 نسخ، وهذه التجربة ستكون مهمة لنا”.

وختم عمراني: “مثلما قلت وأعيد، المنافسة لن تكون سهلة ولكنها لن تكون أيضا صعبة. وكل شيء مرتبط بما سنقدمه في الميدان، لاسيما من الناحيتين المعنوية والبدنية”.