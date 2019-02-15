“عمراني” :”شباب بلوزداد لديه رجال وسيبقى واقفا”

الرياضة
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“عمراني” :”شباب بلوزداد لديه رجال وسيبقى واقفا”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر، عبد القادر عمراني، مُدرب شباب بلوزداد، عن إرتياحه للقفزة النوعية التي حققها أشباله في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال :”عندما يتواجد الرجال، فإن الحلول ستكون موجودة لا محالة، وشركة مادار وفرت لنا كُل شيء، للعودة الى الواجهة”.

وأضاف :”الحمد الله اللاعبون صمدوا لحد الساعة، وذلك رغم التعداد البشري المحدود الذي نمتلكه خلال الموسم الجاري”.

وأردف :”لا يجب أن ننسى الدور الكبير لسعيد عليق، والذي يقف على كل صغيرة وكبيرة، ولا يجب أن ننسى دعم الأنصار”.

وختم :”تاريخ السياربي، يتحدث عن نفسه، وإن شاء الله سنتمكن من تحقيق الغاية وضمان البقاء مع حظيرة الكبار”.


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