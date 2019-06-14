عمراني: “شباب بلوزداد منحني فرصة التتويج بالكأس من جديد”

أبدى مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني، سعادته بالتتويج برابع كأس جمهورية في مشواره كمدرب، هذا الموسم، بألوان شباب بلوزداد.

وصرح عبد القادر عنراني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “التتويج بالكأس، وضمان البقاء، هو نتيجة التعب الكبير والمجهودات التي بذلها الجميع طيلة الموسم”.

وأضاف: “كنت محظوظ بإحراز كأس الجمهورية في ثلاثة مناسبات، وشباب بلوزداد، منحني هذه الفرصة من جديد هذا الموسم، وأنا سعيد بذلك”.

وبخصوص مباراة النهائي، كشف عمراني: “أكيد أنني كنت متخوف في النهائي، بالنظر للظغط الذي كان على لاعبينا، خاصة في الشوط الأول من المباراة”.