عمراني :”ضمنا بلخيثر ولكن..”

كشف مُدرب شباب قسنطينة، عبد القادر عمراني، بأنه لايعلم موعد التحاق الدولي الجزائري، مُختار بلخيثر بتشكيلته، واندماجه مع زملائه الجدد.

وصرح قائلا للقناة الإذاعية الأولى:”لا أحبّذ الحديث عن الميركاتو، ومن المُفترض أننا ضمنا خدمات بلخيثر، ولكني لا أعرف وضعيته حاليا”.

وفي سياق مُنفصل، أوضح التقني المُخضرم، بأن مهمة أشباله لن تكون سهلة، عشية اليوم الجمعة، أمام النصرية في كأس الجمهورية.

وقال :”القرعة لم تكن رحيمة، والمُباراة ستكون صعبة جدا لكلا الطرفين، والحسم سيكون في الميدان، والحظوظ مُتساوية بـ50% لنا وللملاحة”.