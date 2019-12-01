عمراني: “ضيعنا نقطتين بسبب قلة التركيز”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، حسرته بعهد تضييع فريقه للفوز بالداربي الذي جمعهم أمس السبت، بمولودية الجزائر.

وصرح عبد القادر عمراني، لتلفزيون “النهار”، عقب هذا اللقاء: “كان بمقدورنا تحقيق الفوز بهذه المباراة، بالنظر للمردود الإيجابي للاعبينا”.

وأضاف مدرب الشباب: “تلقي هدف ثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة عائد لقلة تركيز لاعبينا، لكن ورغم ذلك أشكر لاعبينا على مردودهم”.

يذكر أن شباب بلوزداد احتفظ بصدارة ترتيب المحترف الأول، بعذ تعادله بـ2-2، أمام مولودية الجزائر، بملعب “عمر حمادي”.