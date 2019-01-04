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عمراني :”على الجميع التضامن لإنقاذ السياربي”

الرياضة
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عمراني :”على الجميع التضامن لإنقاذ السياربي”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد المُدرب الجديد لـ”شباب بلوزداد”، عبد القادر عمراني، بأن مهمة أبناء “لعقيبة” في ضمان ورقة البقاء في “المُحترف الأول” صعبة.

وصرّح قائلا صبيحة اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية :”عندما نُشاهد الوضع، يمكن القول بأننا بحاجة الى مُعجزة، ولكن كل شيء ممكن”.

وأردف :”الوضع مُعقد، ولكنه ليس بالمُستحيل، خاصة وأن الأمور تغيرت بشكل كُلي مؤخرا، نحو الأحسن، مع “مادار” المالك الجديد للفريق”.

وطالب التقني المُخضرم من جميع عائلة “السياربي” التضامن لإنقاذ هذا الفريق العريق، من شبح السقوط للقسم الأدنى نهاية الموسم الجاري.


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