عمراني: “علينا الظهور بوجه مغاير في مباراة العودة أمام الأهلي”

أكد مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عزمه رفقة لاعبيه، على الظهور بوجه مغاير، في مباراة العودة التي ستجمعهم بنادي الأهلي المصري، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح عمراني، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “أتحمل دائما مسؤوليتي، رغم أن الهزيمة تكون دائما مسؤولية جماعية، وليست فردية”.

كما أضاف: “لم نكن نتوقع أن نهزم بتلك النتيجة، لكن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم، وأكثر ما ألمني شخصيا هو مردود الذي قدمنها، وسببه نقص التركيز”.

وتابع عبد القادر عمراني: “في مباراة الغد علينا أن لا نشك في قدرتنا على تحقيق الفوز، وتقديم وجه جديد مغاير لمباراة الذهاب”.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يستقبل غدا الجمعة، بملعب “5 جويلية”، فريق الأهلي المصري، برسم الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.