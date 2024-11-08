عمراني: “علينا الفوز في مستغانم وبامكاننا اخراج الفريق من الوضعية الحالية”
بقلم كريم تيغرمت
شدد مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، على ضرورة تحقيقهم الفوز في مباراتهم المقبلة أمام ترجي مستغانم، ضمن الجولة الثامنة من البطولة المحترفة.
وصرح عمراني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “علينا العودة بالفوز من مستغانم كونه لا بديل أمامنا غير ذلك”.
كما أضاف: “يجب أن ندخل بقوة في هذه المباراة، والحفاظ على التركيز طيلة دقائق اللقاء، مع اظهار الجميع روح قتالية كبيرة في الميدان”.
وتابع عبد القادر عمراني: ” في حال أظهر الجميع رغبة حقيقية، وكبيرة، بامكاننا اخراخ الفريق من الوضعية الحالية التي يتواجد عليها”.
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