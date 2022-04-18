عمراني: “عودة الجماهير ساهمت في تحقيقنا الفوز”

أرجع مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، الفضل الكبير في الفوز الذي حققه فريقه أمام اتحاد العاصمة للجمهور.

وصرؤح عمراني عقب هذه المباراة: “منذ مصولي إلى مولودية وهران، عبرت عن رغبتي في عودة الأنصار”.

كما أضاف: “دعم الجمهور للفريق في هذه الظروف مهم جدا، فالفريق بحاجة لجماهيره في الظروف الصعبة التي يجتازها”.

يذكر أن مولودية وهران، فاز بهدفين لهدف، على الضيف اتحاد العاصمة، ليرفع بذلك حظوظه في ضمان البقاء في حضيرة الكبار