عمراني غير راض عن مشواره مع “الدفاع الجديدي” !

الرياضة
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عمراني غير راض عن مشواره مع “الدفاع الجديدي” !
بقلم أمير بهلول

أبدى “عبد القادر عمراني”، مدرب “الدفاع الحسني الجديدي” عن عدم رضاه بنتائج الفريق، مؤكدا أن مسؤولي الفريق لم يقوموا بانتدابات قوية.

وقال عمراني في تصريحاته لوكالة الأنباء الجزائرية: “صراحة، لست راض عن المشوار المحقق لحد الآن”.

وأضاف: “الانتدابات التي قام بها المسؤولون لم تكن في المستوى و الفريق يلعب من أجل وسط الترتيب. حاليا، نحتل المركز الثامن و نبتعد عن الرائد الوداد البيضاوي ب11 نقطة”.

و تابع : “أمضيت عقدا مدته ستة أشهر، مع إمكانية تمديده لموسمين إضافيين. لا أعرف مصير البطولة المغربية و لكن إذا ألغيت، فإن عقدي ينتهي بصفة آلية”.


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