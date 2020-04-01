عمراني غير راض عن مشواره مع “الدفاع الجديدي” !

أبدى “عبد القادر عمراني”، مدرب “الدفاع الحسني الجديدي” عن عدم رضاه بنتائج الفريق، مؤكدا أن مسؤولي الفريق لم يقوموا بانتدابات قوية.

وقال عمراني في تصريحاته لوكالة الأنباء الجزائرية: “صراحة، لست راض عن المشوار المحقق لحد الآن”.

وأضاف: “الانتدابات التي قام بها المسؤولون لم تكن في المستوى و الفريق يلعب من أجل وسط الترتيب. حاليا، نحتل المركز الثامن و نبتعد عن الرائد الوداد البيضاوي ب11 نقطة”.

و تابع : “أمضيت عقدا مدته ستة أشهر، مع إمكانية تمديده لموسمين إضافيين. لا أعرف مصير البطولة المغربية و لكن إذا ألغيت، فإن عقدي ينتهي بصفة آلية”.