عمراني: “في الرويسات لا يوجد لاعب أساسي”

نوّه المسؤول الأول على العارضة الفنية لمستقبل الرويسات، عبد القادر عمراني، بالانضباط الكبير، السائد وسط لاعبيه مؤكدا أن الجميع يعمل بجد من أجل التطور.

وحقق الصاعد الجديد إلى البطولة المحترفة، أمس الجمعة، انتصارا كبيرا على وفاق سطيف بثلاثية نظيفة، ليتقاسم الصدارة مؤقتا رفقة أولمبيك أقبو، بـ 10 نقاط لكل منهما، بعد مرور 5 جولات.

وعقب المباراة أكد عمراني: “الفريق لا يوجد فيه لاعب واحد، بل 25 لاعبا.. لا يوجد لاعب أساسي، وكل من يبذل مجهودات في التدريبات سيلعب”.

وواصل مدرب الرويسات: “التشكيلة أحددها حسب التدريبات. والشيء الايجابي هو انضباط اللاعبين، التركيز والرغبة لديهم في تحسين مستواهم”.

وختم عمراني: “الانضباط أراه فوق أرضية الميدان، ولو أن أحيانا هناك بعض الأخطاء ممكن أن نتفاداها”.