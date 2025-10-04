عمراني: “لاعبو “السياربي” كانوا محفزين أكثر من اللازم”

تحسر عبد القادر عمراني، مدرب مستقبل الرويسات، على تعثر فريقه أمس الجمعة، أمام الضيف شباب بلوزداد، داخل ميدانه.

وفرضت “السياربي” على المتصدر المؤقت مستقبل الرويسات، اقتسام نقاط المباراة، بعد التعادل بنتيجة هدف لمثله، برسم الجولة الـ 7 من البطولة المحترفة.

وفي ندوة صحفية عقدها بعد اللقاء، قال عمراني: “شباب بلوزداد جاء بفكرة تحقيق نتيجة ايجابية، بالنظر إلى مرحلة الفراغ التي يمر بها”.

قبل أن يضيف المدرب السابق لشباب بلوزداد، في السياق ذاته: “لاعبو “السياربي” كانوا محفزين أكثر من اللازم، وهذا شيء مفهوم”.

أما عن أداء فريقه، علق عمراني: “بالنسبة لنا التركيز كان عاليا، ولكن للأسف.. كنا نتمنى حصد 3 نقاط تساعدنا في الترتيب العام، ولكن هناك مباريات تجعلك تتطور. وعليه فإن المستقبل سيكون أفضل وسنبقى مركزين من أجل تحقيق نتائج أحسن”.