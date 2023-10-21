عمراني: “لاعبو السياسي يملكون تقاليد الفوز وهذا أمر مهم”

أثنى المدرب العائد لشباب قسنطينة، عبد القادر عمراني، على ثراء تعداد الفريق وذهنية الانتصارات، التي بات يتميز بها اللاعبون.

وبعدما شكر أسرة “السياسي” بقيادة المدير الرياضي طارق عرامة، ومدير النادي قوراري، والملاك على الثقة التي وضعوها في شخصه، أوضح عمراني، بأنه تابع الفريق الموسم الفارط.

قبل أن يضيف: “في الموسم الجاري يوجد نفس المجموعة. وتابعت الفريق في لقاءين أمام مولودية الجزائر وشبيبة الساورة، ووقفت على إمكانيات لا بأس بها في الخطوط الثلاث”.

وواصل عمراني: “هناك لاعبين يملكون تجربة وذهنية من أجل لعب الأدوار الأولى. والموسم الماضي أنهوا المنافسة في الوصافة وكان الشباب من أحسن الفرق في البطولة”.

وختم في هذا الصدد: “لهذا الفريق أصبح يملك تقاليد واللاعبون يملكون تجربة وهذا أمر جيد، إضافة إلى وقوف الأنصار مع التشكيلة سواء في قسنطينة أو خارجها”.