عمراني: “لا أحد يمكنه التكهن بهوية بطل الجزائر”

أكد “عبد القادر عمراني” مدرب “شباب بلوزداد”، أنه لا يمكن التكهن بهوية بطل الرابطة الأولى، وحتى الأندية التي ستسقط للرابطة الثانية.
وقال “عمراني” في تصريح للإذاعة الوطنية: “لا أحد يمكنه القول أنه توج بلقب البطولة ولا أحد يمكنه القول أنه سقط للرابطة الثانية”.
وأضاف: “الصراع كبير سواء في صدارة الترتيب وحتى في مؤخرة الترتيب”.
وتابع: “الثلاثي “اتحاد العاصمة، شبيبة القبائل وبارادو” سيكون الصراع كبير بينهم حول لقب البطولة”.
يذكر أن إتحاد العاصمة لا يزال متصدر للبطولة الوطنية بفارق 3 نقاط عن الملاحق “شبيبة القبائل” و4 نقاط عن بارادو الذي تنقصه مباراة متأخرة.
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