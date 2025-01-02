عمراني: “لا بديل عن الفوز بالنسبة لنا في مواجهة الأهلي”

أبرز مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، ضرورة تحقيق فريقه الفوز، غدا الجمعة، في مباراتهم أمام الأهلي المصري.

وقال عمراني، في هذا الخصوص، في ندوته الصحفية: “علينا تقديم مباراة في المستوى من جميع النواحي، في مواجهة الغد أمام الأهلي”.

كما أضاف مدرب الشباب: “المهمة الاولى التي علينا الحضر عليها في مباراة الغد، هي عدم تلقي أهداف، والحفاظ على التركيز”.

وتابع عبد القادر عمراني: “مصيرنا بين أيدينا، ولا خيار أمامنا غير الفوز في مباراة الغد، للبقاء في سباق التأهل للدور المقبل من رابطة أبطال افريقيا”.