عمراني :”لا حالات كورونا في CSC والموسم سيكون صعبا جدا”

طمأن عبد القادر عمراني، مدرب نادي شباب قسنطينية، مُحبي هذا الأخير، بخصوص الوضعية الصحية للاعبيه، ساعات قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وصرّح التقني للإذاعة الوطنية قائلا :”لقد قمنا بفحوصات الـPCR، والحمد لله جميع النتائج سلبية”

وواصل :”تطبيق البروتوكول الصحي، سيتطلب مجهودات جبارة تقنيا وماليا، خاصة وأن الموسم طويل جدا”.

وأضاف :”علينا تكرار نفس الفحوصات أسبوعيا، وأعتقد بأن الحصول على نتائج رسمية بنسبة 100% غير مضمون”.

وختم :”مثلا عندما نقوم بتمرين ونعود للفندق، درجة الحرارة قد تكون آليا مُرتفعة، ولكن اللاعب سليم، سنكون أمام مشاكل عديدة”.